TG Veneto News. Auto con 5 amici a bordo finisce fuoristrada a San Donà di Piave. Il bilancio è drammatico; due ventenni morti, altri tre giovani feriti.

Il salasso dei carburanti: aumento dei prezzi che corrono a €2 al litro rischia di mettere in moto l’infrazione. Il governo accusa la speculazione. Intanto indaga la magistratura.

E’ Rovigo il comune più virtuoso d’Italia: risparmi record nelle bollette di luce, acqua e gas. Maglia nera in Veneto la città di Padova.

“Bolsonaro non deve diventare cittadino italiano”. Dopo l’assalto e i disordini al parlamento brasiliano, il segretario del PD Veneto annuncia un’interrogazione al governo. La sinistra chiede la revoca della cittadinanza onoraria ad Anguillara.

Vicenza le mette e Verona le toglie: è il derby delle panchine anti-bivacco annunciante dall’amministrazione Rucco per il decoro di Campo Marzo.

Sit-in in Piazza Bra a Verona da parte di alcune studentesse iraniane: la protesta per chiedere la fine della repressione nel loro paese.

La statua del Gattamelata a Padova perde i pezzi: oggi gli esperti del comitato tecnico del Vaticano sono saliti sui ponteggi. Polemiche del Sottosegretario Sgarbi: “deve decidere lo Stato Italiano e non il Vaticano”.

