TG Veneto News. Clamorosa operazione della Finanza che ha scoperto una lunga serie di illeciti in materia di spesa pubblica: 6 persone indagate e sequestrati beni per 3 milioni e mezzo di euro. Le menti del raggiro: padre e figlio di Padova.

Giallo sul Greto dell’Adige: la secca ha restituito il teschio di un bambino. Non è escluso che appartenga alla ragazzina uccisa nel 2016 dal fratello ad Albaredo.

Sequenziata per la prima volta la variante omicron 2: 8 casi in tutta la regione. Prudenza negli ospedali. I posti letto occupati nelle Intensive sono gli stessi di due mesi fa.

Il caro bolletta incide anche nei bilanci dei comuni: protestano i sindaci Anci. Domani luci spente nei municipi e nei principali monumenti cittadini.

Il comune di Vicenza a caccia di 2 milioni del PNR: serviranno per la rivoluzione della raccolta dei rifiuti. Isole ecologiche videosorvegliate nei quartieri, cassonetti interrati in centro città.

Con la scadenza lo scorso 31 dicembre del blocco degli sfratti per morosità, l’emergenza abitativa rischia di esplodere. A Verona parte una petizione per chiedere l’intervento delle istituzioni.

Ilaria Orsato, una Veneta che da alcuni anni si è trasferita a Dubai: li gestisce assieme al compagno un ristorante premiato come il miglior locale del Medio Oriente.

