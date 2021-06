TG Veneto News. Cambia il piano sanitario del Veneto: prevista la terza dose del vaccino in autunno. Confermati i grandi hub vaccinari. Giovedì la presentazione della rivoluzione sanitaria.

Tampone ai turisti: da oggi via libera nelle farmacie di Verona. Dopo l’esito negativo la consegna di una sorta di Green pass anche in inglese.

La morte del cantante ventottenne Michele Merlo: la famiglia chiede chiarezza e presenta un esposto in procura. Aperta inchiesta per omicidio colposo. Il ragazzo rispedito a casa dal pronto soccorso.

Maxi giro di fatture false fra Vicenza e Padova per ottenere i fondi covid destinati alle aziende in crisi: 17 ordinanze di custodia cautelare. La procura sequestra beni per 2 milioni e mezzo.

Stroncato dalla polizia un traffico internazionale di eroina: la droga destinata a Venezia proveniva dal Medio Oriente. Arrestati 10 trafficanti.

Regione e Veneto Strade passano al setaccio ponti e cavalcavia: uno su tre in zona rossa per le condizioni. Servono 90 milioni per le manutenzioni. Allarme anche sulle strutture provinciali e comunali.

Enrico Ruggeri in campo con il Sona per 9 minuti: a 64 anni è il giocatore più anziano a calcare i campi di calcio della Serie D.

