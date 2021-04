TG Veneto News. Il Veneto non farà il vaccino Astrazeneca sotto i 60 anni: l’annuncio del presidente Zaia che rivede il piano vaccini e punta ad immunizzare in fretta i settantenni. Allarme per le terapie Intensive.

Aperto al Pala Expo di Marghera il più grande centro vaccini del Veneto: 20 linee operative e la capacità di vaccinare più della metà degli utenti del ULSS Serenissima.

Parte dal Bellunese il primo esperimento in Italia che vede i carabinieri in prima linea nella campagna vaccinale: caserme aperte per aiutare gli anziani e se serve, i militari arrivano direttamente a casa.

Manifestazione di protesta di una cinquantina di commercianti davanti al tribunale di Padova. La denuncia di Commercio: se non ci fate riaprire molti di noi verranno qui costretti a dichiarare il fallimento.

Drammatico incidente sulle Dolomiti: perde la vita una storica guida alpina del Cai e presidente del gruppo rocciatori di Pieve di Cadore.

Il figlio del premio Nobel Dario Fo accusa il comune di Verona di non valorizzare il museo dedicato al grande attore: sposterei i ricordi mio padre in un’altra città.

E’ morto a soli 52 anni Michele Pasinato nato a Cittadella, fece grande l’Italia del Volley: fu campione del mondo a Tokyo 98 con la nazionale di Velasco.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.