TG Veneto News. Delitto di Bardolino, domani l’autopsia sul corpo della 27enne uccisa dal vicino di casa: prende sempre più corpo la pista di un’aggressione a sfondo sessuale. La donna aveva uno straccio imbevuto di acido in bocca, forse il tentativo di stordirla.

Paura a Belluno: violento incendio divampato al primo piano di una palazzina: evacuate numerose famiglie: Due persone ricoverate in ospedale. Danni ingenti all’intera struttura.

Aumentano i ricoveri ospedalieri causa covid, risalgono i casi costretti alla terapia intensiva e in alcuni ospedali della Regione allarme. Ulss costretta ad aprire nuovi reparti per far fronte all’emergenza.

Conto alla rovescia per la riapertura della scuola: da lunedì si torna in classe con le nuove linee guida del CTS. Mascherina obbligatoria, continuo riciclo d’aria e distanziamento anche in palestra.

Con un finanziamento da 5 milioni Renzo Rosso Mister Diesel restituisce a Venezia uno dei monumenti simbolo, il ponte di Rialto. Appello del sindaco Brugnaro al governo: “sblocchi la legge speciale per Venezia o la città muore”.

30 anni fa a Vicenza la storica visita di Giovanni Paolo II: il ricordo ancora vivo nella memoria di tutti i Vicentini. Folla oceanica per la messa celebrata dal pontefice diventato Santo a Parco Querini.

Giro di boa per la 78esima Mostra del Cinema di Venezia: cresce l’attesa per la serata di sabato con l’assegnazione degli ambiti leoni. Oggi il giorno di Mario Martone, terzo dei 5 italiani in gara.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.