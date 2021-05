TG Veneto News. Avviate le prenotazioni degli over 50: prime dosi disponibili da domani. Vaccini anche in tre grandi aziende. Entro Maggio si apre agli over 4.

Il Veneto resta in faccia gialla nonostante l’aumento dell’indice dei contagi. Zaia chiede una revisione dei parametri per tenere conto dell’andamento della campagna vaccinale ed evitare chiusure vicine all’estate.

Verso Ok la deroga per il pubblico in Arena: ammesse 6000 persone. La stagione estiva è salva, martedì la presentazione dei concerti con il Volo.

Un ticket per la visita alla Basilica di San Marco: dovranno pagare anche i veneziani. Obiettivo finanziare i lavori di restauro, ma la decisione solleva la contrarietà dei residenti.

La crisi dell’ACC di Borgo Val Belluna sta scadendo il termine per il salvataggio: a rischio gli stipendi degli operai. Sindaco e lavoratori scrivono al premier Draghi. Mercoledì a Venezia manifestazione di protesta.

A Mestre la cabina di regia per controllare strade e autostrade in occasione delle tappe Venete del giro d’Italia: centinaia di telecamere per monitorare il traffico. Assembramenti e criticità in tempo reale.

Da oggi la statua di Dante, una delle più fotografate di Verona, torna ad essere protagonista in Piazza dei Signori: è terminato il restauro ed è tornata a splendere.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.