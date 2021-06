TG Veneto News. Corsia preferenziale per gli sposi e per gli invitati alle cerimonie, accesso senza prenotazione per gli over 60. Zaia accelera sui vaccini.

Primo giorno in zona bianca senza coprifuoco: tutto riaperto tranne il ballo in discoteca. Domani riunione decisiva: locali aperti forse da luglio con certificato vaccinale.

Albergatori contro il green pass sul Lago di Garda: non lo chiederanno i turisti che arrivano dall’estero. Troppo complesso l’iter burocratico.

E’ morto Michele Merlo, il cantante ventottenne Vicentino di Rosà: era ricoverato dopo un emorragia fulminante. L’ospedale ha aperto un’inchiesta.

Il medico padovano di colore credito aggredito a Chioggia durante una visita fiscale: la solidarietà dei colleghi camici bianchi e le scuse della città. Oggi l’incontro con il presidente nazionale dell’INPS.

A Padova il maxiprocesso contro la presenza di ‘ndrangheta in Veneto: chieste condanne ad alcuni imprenditori vicino alle cosche per 65 anni, a luglio la sentenza.

Rovigo si prepara alla grande festa in piazza per festeggiare il tredicesimo scudetto del rugby. L’appuntamento giovedì in piazza Vittorio Emanuele.

