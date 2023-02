TG Veneto News. A Martellago veglia di speranza per Angelo Zen, il sessantenne scomparso fra le macerie in Turchia. Al TG Veneto News parla il vicario apostolico in Anatolia. Lancia un appello ai Veneti per gli aiuti.

Brutale aggressione fuori da una scuola a Cologna Veneta: tredicenne massacra un coetaneo. La scena ripresa con un telefonino. Sotto shock ragazzi e genitori.

L’avvocatura di Stato difenderà docenti vittime degli episodi di violenza. L’annuncio del ministro all’istruzione Valditara. I legali della professoressa di Rovigo colpita dai pallini in classe: “provvedimento utile per la nostra situazione”.

Emergenza medici di base: emendamento del governo al Decreto “mille proroghe”. I camici bianchi potranno restare al lavoro fino a 72 anni. Previsto anche l’impiego dei tirocinanti.

Stop alla tratta di esseri umani: a Verona un corteo in strada. In testa i vescovi di Rovigo, Verona e il patriarca di Venezia.

Siccità. I livelli dell’Adige sono preoccupanti, al rischio non solo la prossima stagione irrigua, ma anche le falde che alimentano la rete potabile e con Padova è già guerra dell’acqua.

Sono 30.000 i possessori di armi nel vicentino. In aumento la quota femminile. Numerosi sequestri di pistole e fucili e munizioni.

