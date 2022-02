TG Veneto News. Fondi per Olimpiadi e PNR in arrivo in Veneto 25 miliardi di euro. Protocollo anti criminalità siglato da regione e guardia di finanza. Al setaccio appalti e progetti. In un anno nate 159 ditte edili in odor di mafia.

Scattate oggi le nuove regole anti Dad: di nuovo in classe 60mila studenti che erano in quarantena. Il Ministero chiarisce, le norme sono retroattive. Veneto verso la zona bianca: via le mascherine all’aperto dal fine settimana.

Si torna a ballare in discoteca: ingresso con super green pass e capienza ridotta al 50%. I gestori sorridono dopo due anni di buio, ma chiedono nuovi ristori.

E’ morto a 103 anni Nicola Amenduni patron delle Acciaierie Valbruna di Vicenza: 2500 dipendenti in tutto il mondo. Il sindaco proclama il lutto cittadino.

La tragedia di Legnaro: auto esce di strada e si schianta. Morto l’autista di 17 anni. Il dramma dei genitori: “avevamo prestato la macchina perché doveva guidare un suo amico”.

Immigrati costretti a lavorare nei campi come schiavi: maxi operazione dei Carabinieri contro il caporalato. Cinque le persone arrestate.

Donne a casa e uomini al lavoro: la provincia di Vicenza sotto accusa per la campagna antismog giudicata retrograda. Alcuni comuni modificano le immagini di spontanea iniziativa.

TG Veneto Nws

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.