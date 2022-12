TG Veneto News. Follia in centro a Verona durante i festeggiamenti della comunità marocchina per la vittoria ai Mondiali di calcio: un gruppo di giovani di estrema destra assale i manifestanti con catena e mazze. Una donna ferita, fermati in 13.

La parrucchiera e uccisa a bottigliate dal marito: lutto cittadino a San Stino e Pramaggiore. I residenti sotto shock. All’origine della tragedia ci sarebbe la cattiva gestione economica dell’uomo da pochi anni in pensione.

Un mese fa rapinarono e ferirono un commerciante di Ponte nelle Alpi: presi due rapinatori di 17 anni. In casa avevano una pistola e gli abiti usati per il colpo.

Razziata la tomba del cantante Michele Merlo: i ladri rubano un anello con l’iniziale del giovane. Lo sfogo dei genitori che hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Un caso di tubercolosi in una scuola superiore di Treviso: positivo un docente. Scattata la profilassi per colleghi e 150 studenti di sei classi.

L’australiana spaventa le famiglie Venete: la campagna vaccinale entra nel vivo. E’ corsa ai vaccini per proteggersi. E’ l’influenza più aggressiva degli ultimi vent’anni.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro scrive a Papa Francesco per invitarlo a visitare la città: 11 anni dopo la visita di Joseph Ratzinger, la laguna sogna un’altra storica giornata.

