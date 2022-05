TG Veneto News. Baby gang a Verona: emergenza senza fine. E’ riuscita a fuggire dalla comunità una delle 15enni arrestate dopo il pestaggio e la rapina in centro. La ragazzina dopo la DAD aveva abbandonato la scuola.

Fiamme nella notte in una falegnameria sull’Altopiano di Asiago: parte della struttura è collassata. Ingenti i danni.

Tour Veneto del ministro del lavoro che incontra i dipendenti delle aziende in crisi. A Padova la veglia diocesana con il Vescovo Cipolla: riflessioni e preghiere nella sede della scuola edile.

Caro spesa: aumentano i costi all’ingrosso di pesce, carne e olio di semi. Secondo Confesercenti Veneto l’aumento medio si attesterebbe attorno al 23%. Aumenti assorbiti ritoccando poco il listino prezzi al consumatore.

Al via l’Adunata Nazionale degli Alpini di Rimini: 50.000 le penne nere dal Veneto in Romagna. E’ arrivata la fiaccola partita la Milano, questa mattina l’alzabandiera.

Sarà Rocío Muñoz Morales la madrina della 79 edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’annuncio della Biennale. L’attrice condurrà l’evento di apertura il 31 agosto, il gala con la consegna dei Leoni il 10 settembre.

Sport, Basket femminile: il Famila Schio sul tetto d’Italia sconfitta a Bologna in gara 4. Le atlete vicentine si aggiudicano l’undicesimo tricolore della loro storia.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.