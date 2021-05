TG Veneto News. L’indice RT sale a 0,95: torna l’incubo della zona arancione. Domani la decisione della cabina di regia. A Padova e a Verona boom di nuovi contagi nella notte.

La campagna vaccinale per gli over 60 a rilento: ancora migliaia i posti liberi senza una prenotazione. Il via libera ai cinquantenni potrebbe essere anticipato a lunedì.

Riammesse le visite ai familiari ospiti delle case di riposo: servirà il pass verde o un tampone negativo. Accesso consentito al massimo a due familiari.

Esplode la bombola del gas: due donne gravemente ferite a Sovramonte nel Bellunese . Abitazione completamente distrutta.

La crisi di Giunta a Rovigo dopo le dimissioni del sindaco: pronto ad andare avanti, ma serve un chiarimento dice il primo cittadino. Oggi primo incontro con Achille Variati chiamato a ricucire lo strappo all’interno della maggioranza.

Uno studio italiano ed uno americano ipotizzano un aumento della mortalità da covid nel zone inquinate da pfas: le associazioni che hanno denunciato l’inquinamento chiedono verifiche.

A San Vito di Cadore l’università di Padova si occupa dello studio dei cambiamenti climatici attraverso l’analisi degli anelli nei tronchi. Fra i reperti conservati anche una biblioteca di libri in legno.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.