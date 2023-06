TG Veneto News. Messaggi e torture: arrestati a Verona 5 poliziotti. Schiaffi e spray al peperoncino durante gli interrogatori. Inchiesta nata dalle intercettazioni di un agente. Il giudice: “hanno tradito la loro funzione”.

Maxi operazione antidroga in zona stazione e via Piave a Mestre: 27 ordinanze di custodia cautelare per spacciatori da tutto il nord-est. Segnalati 1000 clienti. Scoperta una raffineria di droga.

Carambola tra sei mezzi in autostrada A4: auto capovolta nella carreggiata e automobilista incastrato. 5 persone ferite.

Parte del Veneto la mobilitazione della CGIL contro l’autonomia. A Verona anche il segretario Maurizio Landini che lancia un’idea di un referendum abrogativo. “Il disegno di legge Calderoli è un rischio per le condizioni di vita e il lavoro dei cittadini”.

Raddoppiate le locazioni turistiche in Veneto: gli appartamenti dei privati sono 45 mila. Record a Venezia, Verona e sul litorale. La regione è contraria al numero minimo di due notti per gli affitti brevi.

Si rinnova il rito della Transumanza verso gli alpeggi sul Monte Baldo: tra i sentieri anche tanti turisti.

Prof e studenti diventano giardinieri: sistemato il parco della scuola l’iniziativa di un istituto superiore di Abano Terme.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.