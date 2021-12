TG Veneto News. Primo giorno di Super Green Pass. Centinaia di agenti in strada per i controlli. Bus e treni osservati speciali. Bar e ristoranti off limits per chi non ha il vaccino. Criticità a Treviso. A Venezia in diciassette fatti scendere dai vaporetti

Record di ricoveri negli ospedali. Oltre 40 persone nei reparti non critici. Si va verso il superamento del parametro del 15% dei posti letto occupati. Potrebbe essere l’ultima settimana in zona bianca.

Un 47enne del padovano trovato morto in casa. l’uomo era positivo da giorni e stava male. Aveva più volte rifiutato le cure domiciliari.

Dramma in Cadore, ex gelataio di 82 anni rapinato e legato in casa. L’uomo trovato morto dodici ore dopo il colpo. Autopsia per stabilire la causa del decesso.

Scoperti dalla Guardia di Finanza di Rovigo ventuno furbetti del reddito di cittadinanza. Tutti denunciati: dovranno restituire 120 mila euro.

Ventimila cartoline per ricordare Paolo Rossi a un anno dalla scomparsa. E’ l’iniziativa dell’associazione amici di paolo rossi presentata in municipio a Vicenza.

Più di 6 mila euro sono stati consegnati ieri a Sammy Basso per la ricerca scientifica. La somma raccolta nella cena di gala per la Festa del Mandorlato.

