TG Veneto News. Il giorno dopo il pestaggio in centro a Verona l’uomo che ha difeso la vittima finisce nel mirino delle baby gang: aggredito il pensionato eroe soccorso da un vigilante. Due 15enni arrestate. Lo zio di una ragazzina: “chi sbaglia paga. Fateci chiedere scusa”.

Tour alcolici, molestie e comportamenti contro il decoro: record di allontanamenti da Venezia. 1000 i daspo comminati ai cafoni, un terzo di quelli di tutta Italia.

Ogni giorno, da 13 mesi, veglia la tomba del figlio morto di tumore: la storia di un 82enne di Sarego che ha commosso tutta Italia.

Ronde notturne nel padovano contro i cinghiali: gli agricoltori pagano i vigilantes privati per pattugliare i campi tutta la notte. Ogni anno danni incalcolabili alle coltivazioni.

Ad Asiago negoziante multato per un cartello esposto all’esterno di un negozio e giudicato discriminatorio nei confronti delle donne, ma i residenti difendono il commerciante.

Gli 800 anni del Bo di Padova: il 19 maggio le celebrazioni alla presenza del capo dello Stato e della Presidente del Consiglio Europeo Metsola.

Inizia oggi con l’alzabandiera l’adunata nazionale degli Alpini di Rimini. Gli alpini Vicentini in massa in Emilia con un sogno: portare l’adunata 2024 in città.

