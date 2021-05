TG Veneto News. Accelera il progetto Veneto Covid Free. Zaia lancia l’ultimo appello agli over 60: prenotatevi perché a breve apriremo ad altre categorie. Mattinata di passione in fiera Vicenza: vaccini in ritardo in centinaia tra cui disabili per ore in fila sotto il sole.

Sarà una commissione di inchiesta a far piena luce sull’intera gestione dell’ emergenza covid in Veneto: l’opposizione chiede e ottiene l’indagine, Zaia fa inviare in procura il verbale della riunione fiume di ieri in commissione sanità.

Finisce al centro di un’indagine un’infermiera dell’Asl di Treviso che avrebbe iniettato un vaccino su un paziente buttando la dose nel cestino. Il caso a Casale sul Sile scoperto da un carabiniere in fila per essere immunizzato.

L’attore rodigino Natalino Balasso annuncia di essere stato querelato da Zaia, ma non sa per cosa: non ho i soldi per pagare scrive sui social. Sarò costretto ad accettare la galera.

Fa discutere il green pass per il turismo: dal Lago di Garda gli operatori chiedono chiarezza convinti possa essere d’aiuto per rilanciare il settore. Secca bocciatura dai colleghi del Litorale Veneziano.

A Treviso la svolta green del comune che accelera sul People Mover: avanza il progetto che renderà in realtà il trenino cittadino utile a collegare l’aeroporto Canova con il centro storico.

Arrivano i sub gondolieri per ripulire Venezia: i volontari lavoreranno gratuitamente per il comune nella pulizia manuale dei fondali dei canali.

