TG Veneto News. Da domani arriva il Green Pass: legge alla mano aspetta agli esercenti controllare i clienti. Nelle prefetture comitati ordine e sicurezza per evitare problemi. In campo la polizia locale. Verona teme il caos in Arena, l’unico sito con 6000 posti autorizzati.

Aggressioni e minacce ai baristi e gestori di palestre che espongono cartelli con l’obbligo di Green pass per accedere: fenomeno che preoccupa e i diretti interessati non nascondo di avere paura.

Venezia presa d’assalto dai turisti: la città torna ai livelli di presenza pre covid. E’ boom di stranieri. Ospiti e commercianti tutti d’accordo: il green pass salva la salute e anche l’economia.

Al via l’operazione Fast Vax: le Ulss del Veneto pronti a gestire le prenotazioni last minute di chi intende aderire alla campagna vaccinale e ottenere l’appuntamento in poche ore. Per ogni azienda una media di 15.000 dosi.

Buone notizie per la montagna Veneta: l’Unione Europea stanzia 430 milioni di euro a sostegno degli impianti a fune piegati dalla crisi causa covid. Belluno tira un sospiro di sollievo.

Sarà il Palio di Feltre la prima grande manifestazione in Veneto ed adottare il Green Pass: città e organizzatori si preparano ad ospitare migliaia di visitatori da tutta la regione: tutti vaccinati.

Elia Viviani bronzo a Tokyo 2020: la medaglia del ciclista portabandiera dell’Italia ai giochi olimpici fa esplodere di gioia la famiglia e i fans. I n tanti oggi a seguire la gara nel negozio di biciclette il papà del campione.

