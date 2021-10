TG Veneto News. Elezioni amministrative all’insegna della scarsa partecipazione al voto: degli 84 comuni veneti ha votato complessivamente poco più del 55% degli elettori e in alcuni comuni si è rischiato di non arrivare al quorum. Tutti i nomi dei sindaci

Marco Lorenzato il sindaco di Laghi, il comune più piccolo del Veneto: eletto con 42 voti, 11 in più dell’avversario. 73 i cittadini alle urne.

Iniziata oggi nelle Ulss del Veneto la somministrazione della terza dose di vaccino per gli over 80: boom di prenotazioni. Grandi vecchi rispondono in massa all’appello della Regione.

Due morti in poche ore nelle strade del Veneto: a Monselice dello scontro fra quattro auto perde la vita un 28enne. A Cavaion Veronese un sessantenne felice con lo scooter contro un camion.

Due 20enni veneziani minacciati selvaggiamente, picchiati e rapinati all’esterno di un locale nel Trevigiano: i carabinieri arrestano un coetaneo Bellunese. Episodio analogo nel veronese.

Dopo la grande festa per l’inaugurazione del Ponte degli Alpini, Bassano del Grappa sogna l’Unesco: prende forma il progetto per la candidatura del ponte a patrimonio dell’umanità.

Settima edizione della Corri in Rosa: a San Vendemiano festa e solidarietà per 1600 donne. Raccolti i fondi per il mammografia di Conegliano.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.