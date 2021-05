TG Veneto News. Zaia in commissione sanità del consiglio regionale. Audizione sul caso dei test rapidi e morti della seconda ondata: non sono qui per farmi processare. Chi ha dubbi anche il coraggio di denunciarmi in procura.

Da Verona nasce il protocollo per curare i pazienti a domicilio: è stato messo a punto dai medici di base e da un gruppo di esperti.

E’ scontro tra medici di famiglia e farmacisti sulle vaccinazioni: i camici bianchi pronti a rinunciare se le somministrazioni verranno effettuate nelle farmacie del Veneto.

Auto esce di strada e si incendia: studentessa universitaria di 19 anni muore carbonizzata nel Trevigiano. La ragazza era il suo primo giorno come tirocinante in una casa di riposo.

Un altro scontro tra mezzi pesanti nel tratto Veneziano dell’autostrada A4. quattro feriti, chiuso il casello. Il tredicesimo grave incidente negli ultimi sei mesi.

A due anni e mezzo da Vaia il comune di Rocca Pietore pensa una sede per i principali attori territoriali che si occupano di emergenze. Il sindaco: ancora troppo semplice rimanere isolati.

Il museo del Vino a Verona da idea a progetto: individuata la sede. Ora si sta lavorando per cercare i finanziamenti. Dal ministero arrivato a Verona un importante segnale di partnership.

