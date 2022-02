TG Veneto News. Cala ancora il numero dei contagi, ma resta alto quello delle vittime: 46 morti in 24 ore. Sono tutti con pluripatologie o pazienti non vaccinati. Per gli esperti la curva dei decessi sarà l’ultima a calare.

Contagiata due volte dal covid: senza vaccino è guarita in entrambe le circostanze. La vicenda incredibile di una trisnonna del Vicentino. Oggi la festa per i 109 anni.

Protesta degli studenti nelle piazze del Veneto: cortei in tutti i capoluogo dopo il ritorno del secondo scritto all’esame di maturità.

Solo una trentina le imprese Venete con stabilimenti produttivi in Ucraina: i timori dell’invasione russa e dello scoppio del conflitto, bloccano gli investimenti. L’allarme di Confindustria Ucraina.

La stangata sulla bolletta di bar e ristoranti: molti gli esercenti che protestano e decidono di spegnere le luci per far cenare i clienti a lume di candela.

Il Veneto e il nord-est in fondo alla classifica dei percettori del reddito di cittadinanza: lo chiede solo il 1,8% dei residenti. E intanto nel padovano scoperto l’ennesimo furbetto: è un politico che aveva fondato un partito con liste fantasma alle amministrative.

Contributo di 20 milioni riservato al borgo che rischia di scomparire: sono 41 i progetti presentati. La regione prepara una short list con 10 candidature. Record di progetti presentati dalla Pedemontana.

