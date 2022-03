TG Veneto News. Da domani chiude lo stato di emergenza. Dopo più di due anni si torna alla quasi normalità. In molte attività non servirà più il super green pass, ma il covid non rallenta la sua corsa. Anche oggi quasi 8000 nuovi positivi- Crescono i ricoveri e salgono a oltre 80mila gli attualmente positivi.

Con la fine dell’emergenza finiscono anche gli sconti per i plateatici: i comuni tornano a chiedere il pagamento della Tosap anche se non mancano sconti e agevolazioni. I bar pronti a pagare, ma lasciateci lavorare.

40 km in contromano in autostrada A27: il campioni della Reyer Sanders fermato dalla stradale dopo una notte brava e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La società condanna l’episodio e annuncia provvedimenti contro il proprio tesserato.

Protesta degli agricoltori a Venezia: la categoria denuncia che caro energia e aumento del prezzo delle materie prime rischia di far fallire migliaia di imprese e famiglie. Lettera appello al prefetto Zappalorto.

Amministrative e referendum il 12 giugno: si vota in 86 comuni, e 3 capoluogo di provincia Padova a Verona e Belluno. Ballottaggi il 26 giugno, ipotesi urne aperte solo di domenica.

Dai primi soccorsi quasi sperimentali, alle nuove ambulanze che sono veri ospedali mobili. Il Suem del Veneto compie 30 anni all’insegna della tecnologia, con la sola missione di salvare vite umane.

Al via in fiera Abilmente: per quattro giorni Vicenza è la capitale della creatività. Migliaia di espositori e visitatori da tutta Italia. Traffico in tilt in zona Ovest e tra il pubblico sempre più uomini.

