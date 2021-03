TG Veneto News. Tempo 2 giorni e il Veneto avrà finito i vaccini: la campagna verso lo stop per il ritardo delle consegne. L’annuncio dell’assessore Lanzarin: dobbiamo iniziare a sconvocare chi era già in lista.

In Veneto il 15% del personale sanitario in servizio in ospedali e case di riposo non è in vaccinato: ancora non è chiaro, precisa la regione, se per motivi sanitari o per scelta personale.

Da Angeli del fango ad angeli del vaccino: cresce l’esercito dei volontari pronti a spendersi in prima linea nella campagna vaccinale. A Verona già molti ragazzi e gli Alpini.

Al grido di scuola in presenza: oggi è andata in scena la protesta dei genitori stanchi della didattica a distanza chiedono le lezioni in presenza anche oltre la prima media.

Una perizia psichiatrica per poter uscire dal carcere: la chiede Gianfranco Stevanin, il veronese ritenuto il responsabile dell’omicidio di 6 donne. Gli aspetti contrari, ma i suoi legali annunciano battaglia.

E’ a dir poco inquietante la presenza della criminalità organizzata a Verona: dal confronto fra imprenditori e Camera di Commercio emergono dati decisamente preoccupanti.

Un ponte ideale per unire la laguna di Venezia e la montagna Bellunese nel segno della cultura: Feltre in campo per festeggiare i 1600 anni della Serenissima.

