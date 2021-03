TG Veneto News. Centri vaccinali aperti anche di notte in tutte e Ulss del Veneto. Oggi arrivate 80 mila dosi Pfizer, ma per far decollare il piano servono più vaccini.

Il caso della Pedemontana Vicentina: 400 anziani rinunciano al vaccino. Per la Regione un territorio con una vasta presenza di no vax.

Da domani si possono prenotare i vaccini anche nelle farmacie di Verona: il servizio gratuito è rivolto soprattutto alle persone anziane.

Viaggi all’estero consentiti solo all’interno della Comunità Europea: doppio tampone e una quarantena di 5 giorni al ritorno. Troppi limiti commentano le agenzie: le persone ci ripensano

Operazione antidroga della polizia di Venezia: arresti e perquisizioni in centro storico. 16 spacciatori tutti stranieri avevano inondato di cocaina la città.

La settimana santa avrà i tempi modellati dalle esigenze che il covid impone. Liturgia altamente simboliche rivisitate o annullate e il video della Via Crucis e arriva direttamente sul telefonino.

Presentato il logo per Cortina 2026: versioni in bianco e nero per le Olimpiadi, a colori per le paraolimpiadi

