TG Veneto News. Fa paura la variante Delta dopo il focolaio a Isola Verde: decine di persone in fila per fare il test al laboratorio mobile inviato dal Presidente Zaia. A Padova resta grave una 45enne in terapia intensiva. Positivi anche il marito e figlio.

La cronica carenza di infermieri rischia di mandare in tilt le case di riposo: nel vicentino grazie a un accordo fra i primi del genere in Italia arrivano rinforzi dalla vicina Albania.

Movida scatenata a Venezia: residenti esasperati in balia di decine di giovani che ubriachi, impazzano tra le calli. A Jesolo una banda di ventenni mette a segno furti ai danni di coetanei che dormono in spiaggia.

Adesione massiccia in Veneto allo sciopero nazionale per modificare il codice degli appalti: i lavoratori delle municipalizzate incrociano le braccia. Le città si riempiono di rifiuti.

Allarme del soccorso alpino che con il ritorno di escursionisti e vacanzieri, si moltiplicano gli interventi per persone in difficoltà. Il monito degli esperti: muoversi solo attrezzati ed informati.

A Venezia fine settimana senza treni: lavori alla stazione Santa Lucia. Decine di convogli cancellati, piano per sostituirli con bus e imbarcazioni ma si annunciano disagi.

Partono il 3 luglio i saldi di fine stagione: attesa dei commercianti che puntano a salvare i bilanci, dopo una stagione di chiusure. Secondo uno studio più del 60% dei veneti acquisterà almeno un capo.

