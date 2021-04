TG Veneto News. Record di vaccinazioni in 24 ore somministrate 48512 dosi: il 20% degli over 60 ha già la prima somministrazione. In arrivo nuove forniture.

La protesta degli studenti delle superiori contro la didattica distanza: slogan e contestazioni davanti alla sede di Marghera. Tensione corpo a corpo con la polizia.

Dietrofront sul coprifuoco elastico a Venezia: tutti a casa entro le 22. L ‘intervento della Prefettura dopo l’annuncio del Comune che aveva annunciato la linea morbida sui controlli.

Spiagge in crisi: le incertezze su quarantene e pass verde bloccano le prenotazioni. A Jesolo le presenze fino a settembre sono inchiodate al 16%.

Domani primo maggio in tutta la regione le manifestazioni con presenze contingentate in occasione della festa del lavoro: disoccupazione in crescita e lavoratori disillusi.

Allarme baby gang a Verona. Lo psichiatra Vittorino Andreoli ospite della commissione sociale del Comune: “chiudere i social network per salvare gli adolescenti”.

Padova vuole diventare la città più green del Veneto: progetto per piantumare 20.000 alberi con la nascita di nuove zone verdi.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.