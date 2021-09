TG Veneto News. L’aumento di contagi spinge il Veneto verso il rischio moderato: contagi e ricoveri cresceranno per le prossime tre settimane. Mai così tanti i vaccini disponibili: oltre 700 mila le dosi nei magazzini.

Infermiere accusata di non iniettare il vaccino: Ulss di Treviso la sospende dal lavoro. Sequestrate dalla polizia le siringhe utilizzate dalla donna.

Ha incitato ad invadere la stazione ferroviaria: una Vicentina quarantenne la prima del Popolo No Pass a finire denunciata. Nel frattempo gli scali ferroviari rimangono sorvegliati speciali fino a domani.

Vaccino obbligatorio: dopo le parole del premier Draghi i veneti si dicono favorevoli. Le opinioni invece si spaccano sulla necessità o urgenza di procedere a breve con la terza dose.

3000 studenti in fiera a Padova per il test di ammissione alla facoltà di medicina: 900 a Verona. Esame con Green Pass obbligatorio.

Dopo una settimana di ricerche ancora nessuna notizia del 39enne disperso tra i monti nella Val di Zoldo. 200 amici e volontari impegnati nelle battute.

Arrivata a Fusina la prima grande nave dopo lo stop al transito in bacino di San Marco: 400 passeggeri che hanno raggiunto Venezia in bus e vaporetto.

