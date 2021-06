TG Veneto News. In poche ore 250.000 prenotazioni: boom tra i ragazzi che dalla mezzanotte hanno letteralmente preso d’assalto il portale delle Ulss per potersi vaccinare. La conferma dell’appuntamento finisce sui social.

Prosegue il crollo dei contagi covid e si svuotano gli ospedali, scendono RT e l’incidenza: siamo abbondantemente in zona Bianca, assicura il presidente Zaia. Domani l’ufficialità del Ministro Speranza.

A Verona continua a fare discutere il caso via Cappello: anche ieri strada divisa in tre corsie per i troppi turisti che volevano entrare alla casa di Giulietta. La rabbia dei commercianti: noi non possiamo lavorare.

Partirà sabato da Venezia la prima grande nave da crociera diretta in Grecia: il settore si rimette in moto tra la gioia dei portuali e le proteste dei comitati.

Continui litigi all’origine dell’omicidio suicidio di Spresiano dove un anziano ottantenne ha ucciso la nuora davanti agli occhi della nipote e poi con lo stesso fucile si è volto la vita.

Devastante incendio in un’azienda agricola di Minerbe: vigili del fuoco al lavoro da un giorno per aver ragione delle fiamme. Danni ingenti, paura in paese. Salvati da morte sicura 500 mucche.

A Lamon avvio dei lavori di riqualificazione e consolidamento antisismico dell’ospedale riabilitativo che guadagnerà nuovi posti letto.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.