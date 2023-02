TG Veneto News. Una mattinata di terrore a Mezzane nel veronese: coppia rapinata e sequestrata in casa per un’ora e due anziani in ospedale. E’ caccia alla banda in tutto il nord Italia.

Tragedia sul lavoro a Pressana: autista di 46 anni cade nella Cisterna del suo camion e muore. L’uomo lascia la moglie e tre figli.

Il Sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari sotto scorta: il parlamentare leghista Padovano nel mirino degli anarchici per i provvedimenti sul 41 bis. Lo ha deciso il prefetto di Roma.

L’autonomia votata tra gli applausi in Consiglio dei Ministri. Per Zaia: “l’inizio della rivoluzione”. Critici il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Oggi il Ministro Calderoli è atteso in Veneto.

Domani la giornata mondiale contro il cancro. In Veneto più di 33mila i casi ogni anno. 90 al giorno. Cure e ricerche aprono nuove speranze per la guarigione.

Bolsonaro starebbe cercando casa in Veneto: l’ex presidente del Brasile intercettato in Florida dice: “i miei nonni sono di Padova. Ho diritto sei cittadino italiano”.

In prefettura a Belluno il tavolo per affrontare l’emergenza lupi: via libera ai proiettili in gomma che si possono sparare per allontanare gli animali dai centri abitati.

