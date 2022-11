TG Veneto News. A Venezia la manifestazione a difesa del sociale: mille persone in marcia con i sindacati per chiedere alla Regione provvedimenti urgenti per affrontare l’emergenza in corso.

Schianto nella notte ad Abano Terme: auto esce di strada e va da finire contro un platano. La vittima un giovane infermiere di 26 anni.

A Padova consiglio comunale infuocato sul tema dei lavori alla curva dello stadio. L’annuncio del sindaco Sergio Giordani: “stracciati i contratti con le ditte indagate”.

La premier Giorgia Meloni interviene all’assemblea della neonata Confindustria Veneto est: “non possiamo disturbare chi produce”. Applausi da parte dei 1500 imprenditori presenti.

Sempre più delicata la situazione in pediatria a Vicenza a causa dell’influenza: più di 170 accessi solo nell’ultimo fine settimana. Tre piccoli in terapia intensiva, uno è un neonato.

Il nuovo museo Bailo di Treviso si allarga. Quattro nuove sale riservate da altrettanti protagonisti della pittura Veneta del ‘900: Alberto Martini, Nino Springolo, Lino Selvatico e Giovanni Barbisan

Presentate le tappe bellunesi del prossimo Giro d’Italia: provincia al lavoro per organizzare gli eventi collaterali in rosa e alla Fiera di Longarone il debutto di un gelato rosa.

