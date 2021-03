TG Veneto News. Zaia presenta il nuovo portale per prenotare i vaccini: dal primo Aprile modalità unica in tutta la regione. Basterà il codice fiscale e intanto il vaxday nella marca è andato bene: modalità replicabile anche nelle altre province.

Vaccini in ritardo: domani le scorte saranno terminate, se non arriveranno altre dosi da mercoledì la campagna vaccinale destinata a fermarsi. Assicurati solo i richiami.

E’ ancora caos al centro vaccini della fiera di Vicenza: numerose le persone assembrate all’ingresso in attesa del proprio turno. Ritardi fino a 2 ore. La rabbia e la desolazione degli over 80.

Nei pronto soccorso non si vedono gli effetti delle due settimane in zona rossa: nel Veneto Orientale ricoveri anche nelle cliniche private. Nel veronese boom di accessi ai pronto soccorso.

Il nuovo dpcm potrebbe prevedere la zona arancione fino a maggio senza turisti e divieto di spostarsi tra le regioni. Si potrà invece andare all’estero per le vacanze. Gli albergatori veneti parlano di concorrenza sleale del governo.

Prende vita a Cavallino Treporti la pista ciclabile a sbalzo sull’acqua più lunga d’Europa: il percorso di 7 km. In investimento da quasi 13 milioni di euro.

Il castello inferiore di Marostica diventa il set di una sfilata di moda in diretta sui social: un modo per sostenere il settore in questo periodo di crisi. Ripartiamo dalla bellezza.

