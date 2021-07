TG Veneto News. Domani e sabato le manifestazioni contro il green pass: attese migliaia di persone e prefetture al lavoro per la macchina della sicurezza. A Venezia domani la ministra dell’interno Luciana Lamorgese.

14 persone identificate a Verona per avere partecipato sabato scorso alla manifestazione non autorizzata contro il green pass. Le indagini della Digos proseguono e potrebbero portare a nuovi sviluppi.

Oltre 700 positivi nelle ultime 24 ore: balzo dei contagi a Treviso. Focolai nei luoghi della movida. Appello dell’Ulss ai ragazzi: fatevi avanti e sottoponetevi al tampone.

Gino di vite a Venezia contro gli assalti a bar e plateatici. Ordinanza del sindaco: cibi e bevande solamente al tavolo. Controlli da questo fine settimana.

Minacce di morte alla presidente del Senato Casellati: due persone denunciate. C’è anche un 42enne di Verona. Perquisita dai carabinieri la sua abitazione.

Blitz dei Carabinieri di Vicenza contro un’organizzazione malavitosa di etnia rom: 9 arresti. La banda accusata di minacce, estorsioni e violenza per il controllo del territorio.

A Feltre il campo scuola degli Alpini: una quarantina di giovani da tutto il Trevigiano, insieme per apprendere i valori delle Penne Nere e lo spirito di squadra. Domenica in Cima Grappa la conclusione.

