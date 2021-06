TG Veneto News. Caso sospetto di variante Delta a Padova: una donna in gravi condizioni è ricoverata in rianimazione. Focolaio tra i bambini di un centro estivo a Isola Verde, 5 i positivi.

In Veneto superate le 4 milioni di dosi somministrate, ma si fermano le prenotazioni degli over 60: 1 su 5 non si vaccina. Le ULSS spediscono 150.000 lettere a chi non si è prenotato. A Venezia camper in strada a caccia dei ritardatari.

Il sindaco di Padova Sergio Giordani nel mirino dei no-vax: il primo cittadino insultato in rete dopo gli inviti ai concittadini indecisi di prenotare la vaccinazione.

Presentata la nuova governance del Parco del Sile: 11 comuni trevigiani coinvolti. Appello dei primi cittadini: ci sono i progetti, ma mancano i fondi per realizzarli.

Boom di richieste per fare il volontario alla Protezione Civile durante l’emergenza covid: in 12 mila sono scesi in campo, la metà di tutti i volontari veneti.

Ha fatto il giro della rete le immagini di un cervo in centro a Treviso: nel video si vede l’animale impaurito scorrazzare all’alba lungo tutto il calmaggiore.

Il baritono Veronese Simone Piazzola protagonista dell’Aida in Arena: l’artista ha conquistato la popolarità mondiale quando ha salvato la prima della Scala di Milano.

