TG Veneto News. Lacrime e silenzio per l’ultimo saluto a Vanessa Ballan. L’abbraccio tra il compagno e i genitori della 26enne. Nell’omelia l’appello del Vescovo: “Servono azioni concrete per fermare questa follia”. Monsignor Tomasi chiede giustizia per una brutale uccisione.

Picchiata e maltrattata a 21 anni dal compagno. Giovane donna in ospedale, scatta a Padova il primo caso di arresto dopo la nuova legge voluta dal Governo. In carcere un 23enne nordafricano.

Influenza verso il picco. Il virus mai così aggressivo. 800 mila i veneti a letto, situazione critica per i bambini. A Padova quasi 900 accessi al pronto soccorso pediatrico.

Pubblicato a tempo di record il nuovo bando per la pista da Bob delle Olimpiadi. Ora si attende la risposta delle imprese che dovranno realizzare i lavori. Cortina torna a sperare.

Conferenza stampa di fine anno del sindaco di Venezia Brugnaro. “Sono finite le vacche grasse”, servono idee e progetti. Venezia scommette sull’idrogeno e sul ticket per i turisti in vigore dalla primavera.

Una goccia di sangue che può salvare una vita. Lo screening neonatale in Veneto ora darà la caccia anche all’atrofia muscolare spinale. Una malattia rara considerata la prima causa di morte infantile.

Piste senza neve, un freno per i turisti in Montagna. Ma con le previsioni torna il sorriso sul volto degli operatori. Prevista neve e basse temperature a Capodanno.

