TG Veneto News. La vigilia del Primo Maggio è tragica in Veneto: nei 4 mesi già 20 morti sul lavoro. Gli infortuni sono cresciuti del 50% rispetto allo scorso anno. Sanità, manifatturiero e trasporti i settori più colpiti.

Veneto in emergenza medici: prosegue la fuga dei camici bianchi, ma la regione respinge le accuse: “siamo tra le migliori d’Italia”, assicura il dg. Flor. La verità è che ai concorsi non si presenta nessuno.

Domani ultimo giorno di green pass obbligatorio. Veneti pronti a salutare il certificato verde, ma sulle mascherine la maggioranza assicura: “continueremo ad usarla”. La curva dei contagi non scende.

Da Leopoli la testimonianza dell’infermiere veronese Enrico Vallaperta che coordina il treno che raccoglie i feriti negli ospedali dell’Ucraina: è un’emergenza senza fine.

Chioggia si prepara all’arrivo delle grandi navi in città: uno degli attracchi provvisori. A fine maggio l’atteso arrivo la super nave di lusso Viking con 800 turisti pronti a scoprire la piccola Venezia.

Gli alpini del Veneto verso l’Adunata di Rimini. Le penne nere si preparano all’evento che torna in presenza dopo due anni di stop forzato. Migliaia di alpini in partenza dal Veneto.

I Maneskin hanno incendiato l’Arena di Verona: il concerto dei quattro giovanissimi rock ha acceso l’entusiasmo dei fans da tutta Italia. Sul palco il leader Damiano avvolto nella bandiera dell’Ucraina.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.