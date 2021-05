TG Veneto News. Aperti 35 km di Pedemontana Veneta: da oggi percorribile il tratto Bassano – Montebelluna. Il primo che collega Vicentino a Trevigiano. La soddisfazione dei sindaci: “oggi inizia il futuro”.

Venerdì o al massimo sabato prossimo Veneto già in zona bianca, l’annuncio del presidente Zaia: “sarà senza coprifuoco e con tutte le aperture anticipate. Siamo pronti”.

Vaccini dal 3 giugno prenotazioni per tutti e dosi anche nelle aziende: le Ulss della Regione intanto hanno già immunizzato alle fasce d’età dai 60 anni in su, quelle più a rischio.

Dura presa di posizione dell’associazione albergatori di Venezia: “i nostri alberghi devono essere covid free, come in sanità eventuali dipendenti che rifiutano il vaccino verranno sospesi dal lavoro”.

Un vigile urbano che stava al bar durante il servizio e un operaio sorpreso a rubare carburante dai mezzi: licenziati dal Comune di Belluno. Nei controlli coinvolti altri 10 dipendenti pubblici.

Verona sarà blindata in vista del primo evento in Arena: sistemi di sicurezza potenziati e presenza delle forze dell’ordine rafforzata in occasione del primo spettacolo aperto a 6000 spettatori.

Dopo quasi vent’anni Venezia di nuovo in Serie A: la storica promozione conquistata ai danni del Cittadella. Esplode la festa di un’intera città. Brugnaro parla di emozioni fortissime.

