TG Veneto News. Liste d’attesa in Veneto: la situazione drammatica. Il 70% dei pazienti ad oggi non conosce la data della prestazione richiesta. La denuncia dei sindacati: “il quadro rischia di peggiorare”.

Passa dal 9 al 6 il voto in condotta dei ragazzi che a Rovigo avevano sparato contro la loro insegnante. La professoressa però non molla, richiesta di risarcimento danni ai genitori.

Nuovo codice della strada: linea dura contro chi guida ubriaco o sotto effetto di droghe. Maxi multe, aumentano gli autovelox, è più facile il ritiro della patente. Novità per bici e monopattini, e i Veneti approvano.

A Padova il sindaco: “stop alla movida”. Giordani firma un’ordinanza che vieta la musica in centro dopo la mezzanotte. Esclusi solo eventi e concerti, accolte le richieste dei residenti.

Uccise entrambi i genitori puntando l’ereditata di quasi 1 milione di euro: al via il processo per il 25enne di Chiampo, il ragazzo reo confesso presente in aula. La sentenza attesa in tempi brevi.

Minacce di morte a lui e alla sua famiglia: le ha subite in carcere a Verona Massimo Zen, l’ex guardia giurata condannata per aver ucciso un bandito in fuga. La sua Cittadella si immobilità: “non lo lasceremo solo”.

Il Pala Luxottica pieno all’inverosimile per la messa in ricordo di Leonardo Del Vecchio, morto un anno fa. La commozione dei dipendenti: “ci hai sempre fatto sentire speciale”.

