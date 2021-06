TG Veneto News. Primo giorno senza mascherine all’aperto, sono obbligatorie solamente in caso di assembramenti e al chiuso. I veneti prudenti: in molti continuano a indossarle.

E’ la variante indiana a preoccupare In questo momento. Le ULSS danno la possibilità di anticipare le secondi dosi e avvertono: completare il ciclo prima di andare in vacanza.

Un altro fine settimana gli eccessi a Jesolo: il sindaco assume 20 guardie private. Controlli sul tratto di spiaggia tra Piazza Mazzini e Piazza Aurora.

Classifica del Sole 24 Ore sul benessere per le fasce d’età: la provincia di Treviso al top per i bambini, Padova per gli anziani.

Iniziati nell’alto Bellunese i lavori per interrare le linee elettriche di Terna: ad Auronzo spariranno 7 tralicci dell’alta tensione, liberati 4 ettari di terreno.

Capitale italiana della cultura 2024: Asolo presenta la propria candidatura. In regione già candidate Vicenza e Chioggia.

Serata evento il 20 luglio all’Arena di Verona per i 70 anni di Jerry Calà. Per l’occasione ci sarà la riunione dei Gatti di Vicolo Miracoli.

