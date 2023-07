TG Veneto News. Ultimo colpo di coda del maltempo: pioggia, vento forte e grandinate da Padova e Rovigo. Auto ferme sotto il cavalcavia in autostrada, alberi abbattuti, insegne divelte e frutteti distrutti. Pioggia dentro le abitazioni e nelle aziende già danneggiate dalla devastazione.

La grandine ha crivellato decine di serre nel padovano. A Vigonza 2000 metri quadrati rasi al suolo. Oltre €1000000 i danni. I titolari in lacrime: “abbiamo perso tutto.”

Il Veneto attende i risarcimenti dal governo: spostata alla prossima settimana il Consiglio dei Ministri. In Riviera del Brenta vertice tra i sindaci e i parlamentari. Cittadini in coda nei municipi: “servono gli aiuti, da soli non ce la facciamo”.

Omicidio-suicidio dei due fratelli a Verona: è stato un delitto premeditato. La procura ha scoperto che l’assassino acquistò il fucile che ha sparato poche ore prima della tragedia.

Si attende il via libera della Soprintendenza per ripulire la Basilica Palladiana di Vicenza dalla scritta vandalica, ma in centro storico sono un centinaio gli sfregi e i monumenti da ripulire.

In vetta al Monte Civetta in elicottero per postare foto e video sui social: è bufera dopo l’impresa di una influencer. Ambientalisti sul piede di guerra: “la montagna violata”.

Emma e Luca, due gemelli nati all’ospedale di Legnago con parto naturale. Non accadeva da 10 anni. La gioia di ostetriche e ginecologhe in merito della determinazione della mamma.

