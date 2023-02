TG Veneto News. A Venezia la cabina di regia in vista delle Olimpiadi: una infrastruttura su cinque è in ritardo. Il governo cerca di accelerare, ma scoppia la guerra per il pattinaggio su ghiaccio. il Veneto presenterà un progetto proprio.

Studente di 17 anni colpito da meningite: scatta la profilassi per una settantina di persone. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime.

Scontro tra due auto alle porte di Verona: morto un sessantenne, ferita la moglie. Alla guida di uno dei due mezzi un 23enne ubriaco.

Fine settimana di controlli notturni da parte della stradale in provincia di Treviso: una trentina di patenti ritirate. Gli automobilisti sotto guida di alcol e droga.

Arsenale di bombe della grande guerra scoperto in un’abitazione del Comelico: denunciato il proprietario. Si indaga su un possibile sversamento di tritolo sul Piave che ha reso verdi le acque del fiume.

Elly Schlein è lei nella nuova segretaria del Partito Democratico: valanghe di preferenze in Veneto. Doppiato Stefano Bonaccini. Alle urne in oltre 60 mila.

Il sacrario di Asiago in cattive condizioni: gli alpini si offrono volontari. Se qualcuno mette a disposizione i materiali sono disposti a lavorare per restituire dignità a un luogo importante.

