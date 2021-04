TG Veneto News. Sanità veneta nella bufera dopo l’inchiesta di Report: Zaia al colloquio con il direttore generale. Bagarre in consiglio regionale. Le opposizioni chiedono chiarimenti dal governatore.

“Non abbiamo mai ricevuto pressioni dai vertici della Regione” i due medici padovani che hanno condotto la ricerca sui test rapidi con il professor Crisanti contestano la trasmissione televisiva. Nel pomeriggio conferenza del capo della sanità Veneta Luciano Flor.

La variante indiana in Veneto: attesa per altri due casi sospetti. La famiglia Vicentina positiva dopo un pellegrinaggio e un bagno sul fiume Gange.

Dramma a Bassano: studente diciottenne muore dopo un malore mentre era in didattica a distanza. Aveva assunto sostanze acquistate sul web.

Il vescovo di Padova alle terme per la veglia in occasione del Primo Maggio: preghiera e un momento di raccoglimento all’interno di un hotel, il luogo simbolo della crisi del sistema termale Veneto.

Cena con coprifuoco nella prima serata con i ristoranti aperti: non tutti hanno rispettato il divieto, ma i controlli sono stati molto blandi. A Vicenza emozione per la riapertura del teatro comunale.

Ritorna il pubblico alla Fenice di Venezia: concerto all’insegna dei capolavori di Giuseppe Verdi. In sala i giovani con biglietti a €2 riservati agli under 30.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.