TG Veneto News. Dramma in una casa famiglia a Verona: una donna uccide i due figli di 3 e 11 anni e poi fugge. Le piccole erano state sottratte al padre violento. Ricerche anche nelle acque dell’Adige.

Per far rientrare dall’estero 500mila euro minacciano e sequestro non Broker Vicentino: nei guai padre e due figli titolari di un’azienda di Lonigo e un quarto soggetto di Schio.

Belluno è la prima Ulss senza ricoveri in terapia intensiva. I pazienti positivi curati a casa anche con gli anticorpi monoclonali. Già un centinaio le somministrazioni.

Contro la movida molesta il comune di Padova fa scattare l’operazione “piazze pulite”: stop ai selciati trasformati in discariche- Basta con i rifiuti abbandonati ovunque e i cestini trabocchi pianti di bicchieri. In arrivo Vigilantes nelle piazze.

E’ salva il Soldato Jane afgano che ha collaborato con gli italiani durante gli anni della guerra: è arrivata con la famiglia a Verona dopo essere sfuggita al regime dei talebani.

Passa in consiglio comunale ad Anguillara la mozione per la cittadinanza onoraria a Bolsonaro: il presidente del Brasile potrebbe arrivare nel piccolo comune Padovano lunedì prossimo.

Lavori attesi da anni, iniziata oggi l’opera di demolizione della vecchia base Nato sul massiccio del Grappa. L’intervento arriva a poche settimane dall’inserimento nel patrimonio della biosfera Unesco.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.