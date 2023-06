TG Veneto News. Una cinquantina di colpi messi a segno in tutto il nord-est. Sgominata banda di stranieri specializzata in furti in concessionarie, case e negozi. Recuperata refurtiva per 150 mila euro e una quindicina di auto.

E’ un giallo la morte di una 72enne trovata senza vita nella sua casa a Conegliano. Dall’appartamento messo a soqquadro spariti preziosi e contanti. Non si esclude un furto con tragico epilogo.

A Jesolo è già emergenza movida selvaggia. Sabato notte maxi rissa nella centralissima piazza Mazzini. L’appello del comitato: “i baristi devono collaborare”.

Nemmeno il tempo di festeggiare il neo segretario della Lega Alberto Stefani, già alle prese con la prima a patata bollente: Stefano Marcon si dimette da sindaco di Castelfranco e da presidente della provincia di Treviso. Un’aperta polemica con il partito.

In pochi mesi è cambiato il mondo, le trivelle non servono più: il governatore Zaia mette la parola fine all’ipotesi di recuperare gas trivellando il Polesine. Se ne parlerò durante l’emergenza per la carenza di gas dalla Russia.

Scoppia il caso delle Croci sulle vette delle montagne. Dopo le accese polemiche con tanto di presa di posizione del governo, il CAI butta acqua sul fuoco: “nessuno toglierà le croci esistenti, ma per il futuro servono nuove regole”:

Applausi a scena aperta in una serata magica in Arena a Verona: il ritorno del Barbiere di Siviglia incanta il pubblico. L’opera di Gioacchino Rossini rinnova tutto il suo fascino.

