TG Veneto News. Primo giorno di riapertura, in molti rinunciano la cena o il pranzo a causa del meteo incerto e del coprifuoco confermato alle 22. Per le associazioni di categoria un locale su due ha rinunciato ad aprire.

A Padova baristi e ristoratori in strada contro il coprifuoco e plateatico solo la aperto. Traffico bloccato e volantinaggio ai 4 ingressi al centro storico.

Primi casi in Veneto di variante indiana: famiglia Vicentina in isolamento. C’è anche un ragazzino di 8 anni. Altri due casi in fase di valutazione.

Agguato al vescovo Vicentino Cristian Carlassare: il religioso era in missione in Africa. E’ stato gambizzato con 4 colpi di pistola.

Pomeriggio di paura nel padovano: bus carico di studenti avvolto dalle fiamme durante il ritorno a casa. I ragazzi in salvo dopo un fuggi fuggi.

E’ bufera a Padova dopo il video che mostra un giovane di colore bloccato a terra da 4 vigili urbani. L’assessore alla sicurezza: stava scappando, è la procedura corretta.

A Padova riapre per la terza volta la mostra dedicata a Van Gogh. In contemporanea l’esposizione di 8 artisti contemporanei. Dopo lo stop durato due mesi è già corsa al biglietto.

