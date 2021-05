TG Veneto News. Vaccini a 70.000 operatori del turismo: si parte dalla prossima settimana. Al via le prenotazioni. Il piano si ferma a Ferragosto, solo richiami e prime dosi per permettere ai veneti di andare in vacanza.

Pochi i vaccini e scarsa comunicazione con le Ulss. I medici di base contro la regione. “siamo emarginati e mortificati. Per la categoria si rischia lo stop delle somministrazioni”.

Cambiano le regole per l’esame della maturità: prova orale di un’ora con la mascherina. Ammessi solo gli studenti con tutte sufficienze, ma mancano i presidenti delle commissioni.

Nel veronese il primo centro vaccinale in un’azienda del gruppo Riello: dosi ai dipendenti e ai cittadini. Il direttore dell’Ulss: arriveranno nuovi vaccini, pronti alla svolta.

Pensione di invalidità e accompagnatoria di oltre €2000 al mese: per la legge era invalido al 100%, in realtà eseguiva lavori domestici con tanto di manutenzione della piscina in giardino. Un Bellunese accusato di una truffa da €200000.

Veneziano da quasi due mesi rinchiuso in una prigione in Africa: appello al governo per sbloccare la situazione. A Mestre manifestazione in piazza per la sua liberazione.

Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2022 sarà in Italia: Verona sogna di portare la kermesse canora in Arena. Un sogno possibile il direttore artistico Gianmarco Mazzi.

