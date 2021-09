TG Veneto News. Liste false per elezioni comunali: 15 indagati dalla Procura di Rovigo. Bufera sul movimento Altra Italia. Indagini partite dopo le elezioni in due piccoli comuni del padovano.

Speranze finite per Giacomo Sartori, il tecnico informatico Bellunese: è svanito nel nulla dal 18 settembre. Il giovane trovato morto in un casolare nelle campagne Lombarde. Ipotesi gesto estremo.

Schianto nella notte tra due auto a Fiesso d’Artico, muore una donna di 29 anni. Ferita in modo grave la conducente dell’altro mezzo.

Lanci di sassi dal cavalcavia della superstrada Pedemontana: due ragazzi fermati ad Altivole. La Polstrada intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti.

Dietrofront sui test salivari anti-covid: non sono validi per ottenere il green pass. I tamponi potranno essere utilizzati per monitorare scuole, case di riposo. In Veneto sono 263 i test effettuati in classe dall’avvio del progetto delle scuole sentinella.

Torna la protesta dei giovani del Movimento Fridaysforfuture: manifestazioni, cortei e slogan in tutte le città del Veneto. A Venezia sit-in davanti al comune.

In 10 anni sono stati un centinaio le aggressioni fisiche e verbali a persone lgbt: “i gay non sono in via di estinzione”.. Frase choc della consigliere delegato alla sicurezza di Vicenza Nicolò Naclerio durante il suo intervento in consiglio comunale. Le opposizioni chiedono le dimissioni.

