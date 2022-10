TG Veneto News. Orrore a Conegliano, anziana morta sgozzata in casa. Il figlio di 57 anni chiama i Carabinieri e confessa l’omicidio. L’uomo è stato arrestato, la coppia era seguita dai servizi sociali

Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto: a Sedico auto esce fuori strada per evitare un cervo, muore un 22enne. Ad Arquà Polesine trentunenne in moto muore dopo lo schianto con un’auto.

Devastante incendio nella notte: bisarca che trasportava 8 auto distrutta dalle fiamme, chiuso per tre ore il Passante di Mestre.

In Veneto i poveri sono saliti e mezzo milione: il 10% della popolazione. Zaia detta le priorità al governo: “subito una risposta sul tema delle bollette e sull’autonomia ribadisce che è sostenuta dai partite di questa maggioranza”.

Concluse a Verona le celebrazioni per i 150 anni degli Alpini, ma restano aperte le polemiche, dopo alcuni no della soprintendenza e adesso diventa a rischio l’adunata 2025 dove Verona era avanti ad altre città.

A Loreo in Polesine Protezione Civile del distretto Rovigo 1 in azione: simulata un’alluvione e la ricerca di una persona scomparsa con l’intervento del gruppo cinofilo e dei droni.

Record di partecipanti ieri alla VeniceMarathon: in 15 mila hanno percorso calli e ponti della città più bella al mondo, tra entusiasmo alle stelle.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.