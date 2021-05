TG Veneto News. Vaccini ai ventenni e agli operatori turistici. Zaia accelera sulla campagna con l’obiettivo delle spiagge covid free. Da oggi via libera alle prenotazioni degli over 16 con patologia.

Test covid per uso personale: sono arrivati in farmacia e nei supermercati i tamponi presentati in Veneto a lugli. E’ corsa ad accaparrarsi un sistema rapido e sicuro per verificare la positività al virus.

Primo giorno di apertura delle palestre: per alcuni un’attesa lunga 7 mesi. Ingressi contingentati con la prenotazione. Resta il problema dell’impossibilità di utilizzare le docce.

Un finto Broker si è intascato 2 milioni di euro: erano i soldi che i clienti gli avevano consegnato. L’uomo arrestato dalla guardia di finanza di Verona.

200 volontari al lavoro lungo gli argini del Po, per una giornata Plastic free: raccolta una tonnellata tra plastica e rifiuti vari.

Il Giro d’Italia è arrivato a Cortina: tappa dimezzata senza le salite su Fedaia e Pordoi a causa del maltempo e del rischio ghiaccio. Vittoria in solitaria per la maglia rosa.

Gara di andata della finale play-off: Venezia sbanca Cittadella e ora sogna la serie A. Giovedì gara di ritorno ai Padovani serve un miracolo per ribaltare il pronostico.

