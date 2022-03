TG Veneto News. La crisi delle materie prime e gli effetti della guerra peggio del covid. Oltre 15 mila i posti a rischio cassa integrazione e le imprese chiedono nuovi fondi pubblici per non chiudere.

Il costo delle materie prime e dei mangimi alle stelle: gli allevatori costretti ad abbattere le mucche. Chiedono che latte sia pagato 15 – 20 centesimi in più, altrimenti saranno costretti a chiudere le stalle.

Schianto all’alba lungo la Treviso Mare: auto contro scooter, muore un 47enne. Ferito l’automobilista di 25 anni. La vittima ha perso il fratello in un incidente analogo alle porte di Jesolo.

Giulia Schiff arruolata nelle forze speciali della Legione Internazionale in Ucraina. La 23enne Veneziana l’unica donna del gruppo. L’ex pilota dell’Aeronautica in prima linea contro l’invasione russa.

A Padova aperto un nuovo contro di raccolta aiuti per i profughi. Nella sede della protezione civile si raccolgono cibo e prodotti per l’igiene. Appello per portare anche medicinali, in Ucraina poche le farmacie rimaste aperte.

Anche i giovani di Belluno, Venezia e Vittorio Veneto si preparano a vivere la beatificazione di Papa Luciani. A fine agosto pellegrinaggio in Vaticano, delle pastorali di 3 diocesi Venete.

Con l’inizio della primavera ripartono le aperture serali della Cappella degli Scrovegni. L’apertura in fascia serale del capolavoro di Giotto è possibile da martedì a domenica, ultimi ingressi alle 21:20.

