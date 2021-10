TG Veneto News. Sale l’incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto è una delle regioni con i valori più alti. Brusco stop alle prime dosi, svanito l’effetto dell’obbligo del Green Pass.

Esami e visite arretrate a causa dell’emergenza covid: continua il piano straordinario delle Ulss per recuperare mezzo milione di prestazioni. In Pedemontana ambulatori aperti anche sabato e domenica.

Personale assunto nelle scuole con falsi diplomi: blitz della Guardia di Finanza di Treviso. Nei guai bidelli, personale amministrativo e tecnici di laboratorio. Oltre 100 gli indagati.

E’ morta l’operaia Padovana 62enne rimasta incastrata in un macchinario durante il turno di lavoro. Indagato per omicidio colposo il titolare del laboratorio.

Il 22 ottobre di 4 anni fa il referendum sull’autonomia del Veneto. un percorso in salita dopo lo stop a causa della pandemia. Le reazioni del mondo della politica.

Al via i lavori sulla sponda veneta del Lago di Garda per il collettore: 3 i lotti degli interventi. Verona accusa Brescia per il mancato avvio degli interventi sull’altra sponda del Lago.

Boom di nuovi poveri, aumentano le persone che si rivolgono al dormitorio e alla mensa della Caritas, ma il problema non è solo il lavoro.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.