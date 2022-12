TG Veneto News. Uccise la moglie a martellate alla presenza dei figli piccoli, che terrorizzati si nascosero sotto il letto: condannato all’ergastolo muratore albanese di 52 anni. Il femminicidio nell’aprile 2021 a Pove del Grappa.

Avrebbe palpeggiato una paziente mentre era ricoverata all’ospedale di Cittadella: arrestato un infermiere trentanovenne accusato di violenza sessuale. Dalle indagini emergono altre tre donne molestate dall’uomo.

Minacciati, picchiati e rapinati: mezz’ora da incubo per due ragazzini vittime di una baby gang a Martellago, miracolata una terza ragazzina che è riuscita a fuggire. Il sindaco: “hanno le ore contate”.

Per il tratto maledetto dell’A4 arrivano soldi e promesse, ma i tempi sono decisamente lunghi. Non si parla della terza corsia prima della fine del 2026. Sindaci in pressing sul Governo, Salvini atteso Scorzè a febbraio.

Carnevale di Venezia: la macchina organizzativa è già in moto. Dopo tre anni di restrizioni e divieti, l’edizione 2023 celebra il ritorno dell’evento più atteso da Veneziani e turisti. Tema ispiratore: l 12 segni dello Zodiaco.

Oltre 400 casi all’anno: il tumore ovarico in Veneto è emergenza. Arriva a Treviso l’ambulatorio dedicato: dai test genetici alle terapie di mantenimento fino alle cure personalizzate e chirurgia. Innovazione al fianco delle donne.

Ad un anno dall’impegno di dedicare una statua in Prato Della Valle a Elena Cornaro, prima donna della storia a laurearsi, tutto tace: scatta la protesta anonima di alcuni cittadini. Padova tappezzata di volantini

